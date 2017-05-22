Altının patronları birlik olmak için kolları sıvadı. 45 bin civarında firma, yaklaşık 400 bin çalışanla ekonominin öncü sektöründen kuyumculuğun temsilcileri, Türkiye Kuyumcular Birliğini kurmak istiyor. Amaç hem 100 bin kişilik istihdam sağlamak hem de 5 bin yıllık sektör tecrübesiyle dünyada bir numara olmak.

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