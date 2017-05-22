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Altının patronları birlik olmak için kolları sıvadı

Altının patronları birlik olmak için kolları sıvadı. 45 bin civarında firma, yaklaşık 400 bin çalışanla ekonominin öncü sektöründen kuyumculuğun temsilcileri, Türkiye Kuyumcular Birliğini kurmak istiyor. Amaç hem 100 bin kişilik istihdam sağlamak hem de 5 bin yıllık sektör tecrübesiyle dünyada bir numara olmak.

Altının patronları birlik olmak için kolları sıvadı
Kuyumculuk sektöründe halihazırda yaklaşık 400 bin çalışan var. Kuyumcular, birlik olup hem istihdamı arttırmak hem de sektörün geleceğini güvenceye almak istiyor.

Kuyumcular Ortadoğu 13. Kahramanmaraş Altın Mücevher ve Gümüş Fuarı'nda bir araya geldi. Fuar için kente giden İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler Türkiye Kuyumcular Birliği'ni kurmak için hazırlık yaptıklarını belirtti.

Birlik için 81 ilde Türkiye Kuyumcular odası ve dernek başkanlarıyla taslak hazırlandı. Kuyumcular birlikle 100 bin yeni istihdam edefliyor.


ulusalkanal.com.tr
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