Anadolu Bankası eski Genel Müdürü Dedekoca'dan Varlık Fonu açıklaması: Düyun-u Umumiye'ye benzetmek için erken

Varlık fonu tartışmasına ekonomi uzmanları temkinli yorumlar yapıyor. Eski Anadolu Bankası Genel Müdürü Ersin Dedekoca, Varlık Fonu'na Düyun-u Umumiye benzetmesi yapmak için erken olduğunu söyledi. Dedekoca'ya göre, fonun iyi yönetilmesi şartıyla uzun vadede kar elde etmesi de mümkün ancak iyi yönetilmesi gerekiyor.

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