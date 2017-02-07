Anadolu Bankası eski Genel Müdürü Dedekoca'dan Varlık Fonu açıklaması: Düyun-u Umumiye'ye benzetmek için erken

Hükümetin bazı kamu kurumlarındaki hazine hisselerini Varlık Fonu'na devretmesi tartışma konusu.
Muhalefetten Varlık Fonu'na Düyun-u Umumiye benzetmesi yapılıyor.
Eski Anadolu Bankası Genel Müdürü Ersin Dedekoca'ya göre, Düyun-u Umumiye demek için erken.
Varlık fonları dünya genelinde bütçe fazlası olan ülkelerde uygulanıyor. Türkiye'de bütçe fazlası yok. Peki hükümet ne yapmak istiyor?
Hükümet kanadına göre Varlık Fonu kısa vadeli bire hamle değil
Ancak, varlık fonu aracaılığıyla elde edeceği kredilerle, tıkanmış olan kamu yatırımlarını biraz olsun rahatlatabilir.
Dedekoca'ya göre Varlık Fonu verimli kullanılabilir ancak iyi yönetmek şartıyla...
HABER: SİNAN SUNGUR- KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusalkanal.com.tr
Varlık fonu tartışmasına ekonomi uzmanları temkinli yorumlar yapıyor. Eski Anadolu Bankası Genel Müdürü Ersin Dedekoca, Varlık Fonu'na Düyun-u Umumiye benzetmesi yapmak için erken olduğunu söyledi. Dedekoca'ya göre, fonun iyi yönetilmesi şartıyla uzun vadede kar elde etmesi de mümkün ancak iyi yönetilmesi gerekiyor.
Hükümetin bazı kamu kurumlarındaki hazine hisselerini Varlık Fonu'na devretmesi tartışma konusu.