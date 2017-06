Mersin'in Anamur ilçesinde yetiştirilen, tadı, kokusu ve kabuğunun ince olması nedeniyle tercih edilen Anamur muzunun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla muzlu lokum üretildi

Mersin'in Anamur ilçesinde yetiştirilen ve ilçenin adıyla coğrafi işaret olarak tescillenen muzdan lokum üretildi.

Silifke ilçesinde yaşayan cezerye ustası Fuat Özsu ve Anamur Muz Üreticileri Birliği (MUZBİR) Başkanı Mehmet Güzel, Anamur muzunun daha geniş kitlelerce tadılması için çalışma başlattı.

Daha önce Silifke ilçesine özgü yoğurtlu lokumu üreten Özsu, bu kez de Birlik tarafından kendilerine gönderilen kurutulmuş muzla lokum yapmaya başladı.

Özsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettikleri lokumun kesinlikle gıda boyası ve aroma içermediğini, tadanlar tarafından çok beğenildiğini söyledi. Özsu, "Anamur Muz Üreticileri Birliği muzu kurutup bize gönderiyor biz de lokum haline getiriyoruz. Şu anda en fazla önem verdiğimiz ürünümüz muzlu lokum." dedi.

Ürünün yeni olmasına rağmen yoğun ilgi gördüğünü belirten Özsu, Mersin yöresine ait ürünleri, ülke genelinde düzenlenen fuar ve festivallerde tanıttıklarını, bundan sonra da tanıtmaya devam edeceklerini dile getirdi.



Otobüslerde ikram ediliyor

MUZBİR Başkanı Mehmet Güzel de muzlu lokumun bazı otobüslerde ikram olarak verilmeye başlandığını, uçaklarda da dağıtılması için girişimde bulunduklarını söyledi.



Muzlu lokumla yetinmeyeceklerini, ilerleyen süreçte bu lezzeti kolonya, reçel, sabun ve şampuan gibi değişik ürünlerde de kullanacaklarını ifade eden Güzel, "Hepsinin denemelerine devam ediyoruz. Her türlü üründen her şey oluyor neden muzdan olmasın? İnşallah önümüzdeki günlerde bunu yerine getireceğiz. Anamur muzunu daha geniş kitlelere tanıtacağız." dedi.