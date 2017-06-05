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Ankara'da kaçakçılık operasyonu

Gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlarda çok sayıda oto yedek parçası ele geçirildi

Ankara'da kaçakçılık operasyonu

Gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonda transit rejimi hükümlerine aykırı olarak ülkeye sokulan 845 bin liralık oto yedek parçası ele geçirildiği belirtildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, çay, kahve, sigara, alkollü içki, elektronik eşya gibi ülke içinde bırakılarak iç piyasaya sürülme riski yüksek eşya taşıyan tüm transit taşıtlar, ülkede kaldıkları süre boyunca uydu üzerinden takibe alınıyor.
Transit rejiminin suistimal edildiğine dair herhangi bir şüphe oluşması halinde, Komuta Kontrol Merkezince yönlendirilen Gümrük Muhafaza Mobil Ekipleri araca müdahale ediyor. Bu kapsamda gümrük muhafaza ekipleri, İngiltere’den deniz yolu ile Pendik Ro-Ro Limanı’na gelen ve kara yoluyla Irak’a geçecek oto yedek parçası taşıyan bir tırın, yükünü ülke içinde boşaltacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bakanlığın merkezi birimlerinin koordinesinde yürütülen operasyonda, öncelikle tıra Pendik Limanı’nda araç takip sistemi mobil ünitesi takıldı ve yükün Ankara yakınlarında boşaltılacağı bilgisine ulaşıldı.
Mobil ünitenin Ankara yakınlarında sökülmeye çalışıldığına dair uyarı alınması üzerine, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemede, araç içindeki oto yedek parçalarının transit rejimi hükümlerine aykırı olarak ülke içinde bırakıldığı ve yerine aynı ağırlıkta hurda cinsi eşya konulduğu görüldü. Bala yakınlarına bir depoya boşaltıldığı tespit edilen eşya, ekiplerin düzenlediği ikinci bir operasyonla iç piyasaya sürülmeden ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Operasyonda 821 adet muhtelif marka ve modelde oto yedek parçası ele geçirildi. Kaçak eşya taşımasında kullanılan tıra ve otomobile el konuldu. Ortaya çıkartılan kaçakçılığın değerinin ise 845 bin lira olduğu belirlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #oto yedek parça #kaçakçılık #Gümrük Muhafaza
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