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Antalya’nın Kemer ilçesinde turizm esnafının yüzü artık gülüyor

Antalya’nın Kemer ilçesinde turizm esnafının yüzü artık gülüyor. Rusya krizinin en çok etkilediği ilçede tur otobüslerinin biri geliyor, biri gidiyor. Bu durumdan esnaf oldukça memnun. Krizin açtığı yaralar bu sezonda sarılacağa benziyor.

Antalya’nın Kemer ilçesinde turizm esnafının yüzü artık gülüyor

Rusya krizini iliklerine kadar yaşadılar. Kimi çareyi kepenk kapatmakta aradı, kimiyse işletmesini ayakta tutabilmek için kredi üstüne kredi çekmekte…

Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi Kemer’in cefakar turizm esnafının üstündeki kara bulutlar dağıttı. Ve onlar yeni sezonun başında, gelecekten oldukça umutlu.

İlçede turistleri taşıyan tur otobüslerinin biri geliyor, biri gidiyor. Kriz öncesi durgunluk yerini cıvıl cıvıl hareketliliğe bıraktı.

Rus turistlerin ilçeye akın akın gelişi esnafın da yüzünü güldürdü.

Krizin ağır yükünü çeken esnaf bu sezonda yaralarını saracak.

Kemer’de doluluk oranları şimdiden beklenenin üzerinde. İlçede adeta Rus turist bereketi yaşanıyor.  Yüksek sezonda daha da iyi olması bekleniyor.




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ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #antalya #Kemer
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