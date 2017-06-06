Gaziantep Ticaret Borsası tarafından yaptırılacak lisanslı depo sayesinde ürünün muhafazasında yaşanan sorunlar ortadan kaldırılarak, üreticiye hem ürününün istediği kadar kısmını istediği zamanda satma hem de teslim edeceği ürün karşılığında alacağı senedi dünyanın herhangi bir yerinde paraya çevirme imkanı sağlanacak

Gaziantep Ticaret Borsası tarafından, bölgede "yeşil altın" olarak adlandırılan Antep fıstığının sağlıklı koşullarda saklanması için lisanslı depo yaptırılacak.

Depo sayesinde ürünün muhafazasında yaşanan sorunlar ortadan kaldırılarak, üreticiye, bir taraftan ürününün istediği kadar kısmını istediği zamanda satma imkanı sağlanacak bir taraftan da üretici teslim edeceği ürün karşılığında alacağı senetleri dünyanın herhangi bir yerinde paraya çevirme imkanı bulacak.

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antep fıstığına yönelik çalışmaları kapsamında daha önce TSE belgesi aldıklarını, şimdi de ürünün muhafazasında yaşanan sorunları aşmak için lisanslı depo inşaatına başlamaya hazırlandıklarını söyledi.

Deponun, fıstık üretiminin yoğun olduğu Gaziantep ile Nizip arasında yapılacağını belirten Tiryakioğlu, "Lisanslı depoculukla ilgili tebliğ çalışmalarımızı yaptık. Artık Antep fıstığı lisanslı depo kotaya tabi oldu. Süreç olumlu gidiyor. Şu anda fıstığın membası diyebileceğimiz noktada depo çalışmasına başlayacağız. İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle bu sezon olmasa bile gelecek sezondan itibaren lisanslı depoculuğa başlayacağız." dedi.

Tiryakioğlu, lisanslı deponun talebe göre etap etap inşa edileceğini dile getirdi. Deponun ilk aşamada 10 bin metrekarelik alanda yapılacağını aktaran Tiryakioğlu, "Üreticilerimizin de kendi lisanslı depolarını kurmaları için adımlar atmaya çalışacağız. Bizim kuracağımız depo ise kentin ihtiyaçlarını karşılayabilecek boyutta olacak." diye konuştu.



'Yastık altında saklama' sona erecek

Lisanslı depoculukla birlikte Antep fıstığında 'yastık altı' diye tabir edilen sağlıksız koşullarda saklama döneminin sona ereceğine işaret eden Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Saklama koşullarının iyileşeceği yeni dönemde bir nevi fıstık ürün bankacılığı geliştirilecek. Tüccarlar veya üreticiler ürünlerini getirip depomuza bıraktıktan sonra adlarına düzenlenmiş senetleri teslim alacaklar. Bu senetleri dünyanın herhangi bir yerinde satıp paralarını ceplerine koyabilecekler. Bu bir nevi ürünü de garanti altına almış olacak."

Tiryakioğlu, kurulacak depoda üreticilerin yüzde 2 oranındaki stopajdan muaf tutulacaklarını, kira bedelinin yarısının da yine Hazine tarafından karşılanacağını bildirdi.

Lisanslı depo sayesinde ekstra birçok teşvikten de yararlanılacağını anlatan Tiryakioğlu, "Antep fıstığı için bulunmaz bir nimeti lisanslı depoculukla yakalayacağız." ifadesini kullandı.