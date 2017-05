"Bizim dönemimizde her ne kadar gayri safi milli hasılaya oranla Ar-Ge harcamalarımızın arttığını söylüyorsak da bu artış yeterli değildir. Henüz daha yüzde 2'yi bulmadık, yüzde 1'ler mertebesindeyiz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ar-Ge harcamalarının 15 yıl öncesine kıyasla ciddi bir şekilde artmasına rağmen yeterli olmadığını belirterek, "Daha fazla kaynak aktarmak durumundayız. O yüzden hazırladığımız yasa tasarısında Türkiye'nin güçlerini, mali kaynaklarını birleştiriyoruz" dedi.



Bahçeşehir Üniversitesinde düzenlenen "Küresel Rekabette Bilim Eğitimi: Fen Liseleri" konulu sempozyumda konuşan Özlü, Türkiye'de eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığının sorumlu olduğunu hatırlatarak, kendisinin göreve geldikten sonra bakanlıkta bir yeniden yapılanma gerçekleştirdiklerini söyledi.



Bu yapılanma içerisinde Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitimi adı altında bir Daire Başkanlığı kurduklarını aktaran Özlü, yine Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşerek Türkiye'de özellikle sanayinin ihtiyaç duyduğu eleman yetiştirme konusunda bir protokol imzaladıklarını ifade etti.



Özlü, Türkiye'de 300 civarında OSB olduğuna işaret ederek, bu OSB'lerin her birinde bir teknik kolej açmayı hedeflediklerini kaydetti. Bu kolejlerin, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman yetiştirme konusunda görev icra edeceklerini dile getirdi. Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu kolejlerde ilk yıl İngilizce eğitimi vereceğiz. Pratik uygulamalı bir eğitim olacak ve OSB'lerde o bölgedeki sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu hangi alansa, müfredatı Milli Eğitim Bakanlığı OSB'nin ihtiyacına göre düzenleyecek.



Biz, fen liselerimize, onların gelişmesi, eğitim programlarını daha iyi icra etmeleri noktasında destek olabilecek bir yapılanmaya da gidiyoruz. İnşallah şu anda mecliste olan ve özellikle TÜBİTAK'ın yapılandırılması merkezinde olan yasa tasarısı kanunlaştığında burada ciddi bir fonumuz olacak. Bu fondan bilime, teknolojiye, eğitime katkıda bulunacağız. Bu büyük bir fon. Burada hem üniversitelerimizdeki öğretim üyelerimizin çalışmaları için ciddi bir kaynak oluşacak, hem de özellikle liselerimizin, fen liselerinin, teknik ara eleman yetiştirecek olan kolejlerin eğitimlerine ciddi bir katkıda bulanacağız."



"Industry research" yapacaklara destek



Eğitim konusunun aslında sadece Milli Eğitim Bakanlığını değil herkesi ilgilendirdiğine vurgu yapan Özlü, her bakanlığın, her kurumun kendi alanıyla ilgili konularda eğitime destek olması, eğitim faaliyetlerine fon sağlaması, kaynak aktarması ve onların müfredatıyla ilgilenmesi gerektiğini bildirdi.



Buradan hareketle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bir yapılanma gerçekleştirdiklerini belirten Özlü, şöyle konuştu:



"Bu yapılanmadan da İnşallah önümüzdeki dönemlerde okullarımıza, üniversitelerimize ve sanayicimize destek olacağız. Bir ülkedeki bilim ve teknoloji politikalarıyla o ülkedeki sanayi politikalarını eş zamanlı belirlemezsek buradan sonuç alamayız. 'Industry research' denilen endüstrinin araştırma yapması konusunu biz çok önemsiyoruz. Türkiye'de bunu yapabilecek şirketlerimizi ve buna destek olacak üniversitelerimizi destekleyeceğiz. Bunlara ciddi kaynaklar ayıracağız.



Bizim dönemimizde her ne kadar gayri safi milli hasılaya oranla Ar-Ge harcamalarımızın arttığını söylüyorsak da bu artış yeterli değildir. Henüz daha yüzde 2'yi bulmadık, yüzde 1'ler mertebesindeyiz. Bu rakam, 15 yıl öncesine göre önemli bir rakam ama bu rakamla çok fazla bir şey yapmak mümkün değil. Daha fazla kaynak aktarmak durumundayız. O yüzden hazırladığımız yasa tasarısında Türkiye'nin güçlerini, mali kaynaklarını birleştiriyoruz. Bizim insan kaynağımız çok fazla değil. Ar-Ge faaliyetlerinde çalışan insan kaynağımız, tam zamanlı eşdeğer, tam zamanlı araştırmacı sayımız 122 binlerde. Bunları bireysel anlamda dağınık birimlerde, dağınık enstitülerde çalıştırmak yerine konsolide etmeyi, birleştirmeyi, güç birliği yapmayı öngörüyoruz. Hazırladığımız yasa tasarısı inşallah meclisten geçtiğinde bunu sağlayacağız."



Özlü, bugün 10'dan fazla bakanlığın Ar-Ge faaliyetleri için destek bütçesi ayırdıklarını anımsatarak, bu bütçelerin çok dağınık olduğunu, bunları bir araya, tek hesap, tek bütçe haline getireceklerini ve güçlü bir fon oluşturduklarını söyledi.



"Karar alma mekanizmalarını sadeleştiriyoruz"



Çok sayıda enstitü olduğuna dikkati çeken Özlü, Türkiye'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı 49 araştırma enstitüsü bulunduğunu, buna rağmen hayvan ve tohum ithal edildiğine işaret etti. Özlü, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bunun üzerine gideceğiz. Türkiye'nin kaynaklarını, insan kaynağını, bütçesel kaynaklarını birleştirmek, güç birliği yapmak zorundayız. Türkiye'deki karar alma mekanizmalarını sadeleştireceğiz. 30-40 kişinin, 100 kişinin katıldığı mekanizmalarda karar çıkartmak zordur, hatta karar çıkmaz. Tartışılır, konuşulur, bir sonraki toplantıya bırakılır. O yüzden yeni hazırladığımız taslakta karar alma mekanizmalarını sadeleştiriyoruz.



Örneğin aşı konusunda bir karar mı alacağız? Bunun kararını almak için mevcut yapıya göre Başbakan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Sağlık Bakanı olacak. 3 kişi. Örneğin Türkiye'nin bilim, teknoloji ve sanayi politikaları konusunda karar mı alacağız? Burada Bakanlar Kurulunun tamamı olabilecek, danışmanlarımız olacak. Kararın muhtevasına ve toplantının gündemine göre karar alıcıların değiştiği esnek bir yapı getireceğiz."