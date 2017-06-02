Gaziantep'in Araban ilçesinde 13 yıldan bu yana üretimi yapılan ve ekim alanı her geçen yıl artan sarımsak, aralarında Taşköprü'nün de bulunduğu birçok yerin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde üreticeler, 13 yıldan bu yana üretimini yaptıkları ve aralarında Kastamonu'nun da bulunduğu illerin yanı sıra yurt dışına da sattıkları sarımsakta talepleri karşılamaya çalışıyor.

İlkbahar yağışlarının bolluğu dolayısıyla rekoltede artış beklenen ve tarladan ihracatçı firmalara ve diğer alıcılara verilen sarımsakta hasat devam ediyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinden sahur vakti yola çıkan ve sabahın ilk ışıklarıyla iş başı yapan tarım işçileri, sıcak havaya rağmen mesailerini sürdürüyor. Bazı işçiler ise sarımsak tarlasına kurdukları çadırlarda kalıyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilogramı tarlada 4,5-5 liraya alıcı bulan sarımsağın karlı bir iş olduğunu ve bu nedenle ekim alanının sürekli artığını söyledi.

"Bu sene 40 bin dönüm alanda yapılan üretimden 60 bin ton rekolte bekliyoruz" diyen Doğan, rekoltenin geçen yıla göre 1,5 misli artığını ifade etti.

Bölgede üretilen sarımsağımızın yapısı, lezzeti ve pazar olanaklarının Araban sarımsağına ilgiyi artırdığını aktaran Doğan, "Bu sene yağışlar da boldu. Çiftçinin enerji girdisi azaldı. Ürüne 2-3 defa su verilmemiş oldu. Böylece elektrikle çalışan kuyulardan su alınmadı. Sarımsak doğal olarak sulanmış oldu." diye konuştu.



Diğer yörelere göre daha dayanıklı

Kastamonu ve diğer bazı yörelerde sarımsağın ikinci ayda ekildiğini anlatan Doğan, Araban sarımsağının ekiminin ise 9'uncu, 10'uncu ayda yapıldığını ve üzerinden bir kış geçtiğini dile getirdi. Doğan, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Araban sarımsağı daha dayanıklıdır. Kışın kurusu daha dayanıklı oluyor. Yeşili de daha fazla rağbet görüyor. Araban sarımsağı, iri, albenisi yüksek, kokusu azdır."

İhracatçı firmalar aracılığıyla Almanya, İran, İtalya, Suudi Arabistan gibi ülkelere de gönderilen sarımsağın daha çok iç piyasaya gittiğini vurgulayan Doğan, "Yurt dışına ürün göndermek üzere gelen bazı müşteriler, eli boş dönüyor. Çünkü mal kalmıyor, çoğu iç piyasada satılıyor." dedi.

Üretici Sıddık Budak da 13 yıldır sarımsak tarımı yaptığına işaret ederek, "Kazançlı olduğu için sürekli bu işi yapmak istiyorum. Tarlada 150 işçi çalıştırıyorum. 45'er lira yevmiye veriyorum. İzmir, Adana, İstanbul, Ankara, Kayseri, Sivas ve Ordu gibi illerin yanı sıra ihracatçı firma aracılığıyla Suudi Arabistan'a da sarımsak gönderiyorum." şeklinde konuştu.

Budak, işçilerin sıcaktan etkilenmemeleri için öğle vakti 2 saat mola verdirdiklerini, oruçlu olanların ise erken paydos ettiğini söyledi.

İşçi Mehmet Aydın da sıcakta çalışmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Bu sıcakta oruç oruç çalışmak zor ancak Allah dayanma gücü veriyor." dedi.

Serap Ayaydın ise lise öğrencisi olduğunu ve okulların tatil olmasına kısa süre kaldığı için aile ekonomisine katkı sunmak amacıyla tarlada çalıştığını anlattı.