"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor

Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı. Ankara'da litresi ortalama 4,49 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,58 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,44 liradan 4,53 liraya, İzmir'de 4,46 liradan 4,55 liraya yükselecek.

Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor

Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı.

Ankara'da litresi ortalama 4,49 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,58 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 4,44 liradan 4,53 liraya, İzmir'de 4,46 liradan 4,55 liraya yükselecek. 

PUİS'TEN AÇIKLAMA

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorin fiyatlarında zam beklendiğini açıkladı.

PÜİS'in açıklamasında ''Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 23 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş zam beklenmektedir.'' denildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası #petrol #püis #zam #motorin
banner863
Önceki Haber
TSK: 93 terörist etkisiz hâle getirildi!
Sonraki Haber
İstanbul'a 30 yeni meydan geliyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.