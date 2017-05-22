Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı.
Ankara'da litresi ortalama 4,49 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,58 lira olacak.
Motorinin litresi İstanbul'da 4,44 liradan 4,53 liraya, İzmir'de 4,46 liradan 4,55 liraya yükselecek.
PUİS'TEN AÇIKLAMA
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorin fiyatlarında zam beklendiğini açıkladı.
PÜİS'in açıklamasında ''Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 23 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş zam beklenmektedir.'' denildi.
ulusalkanal.com.tr
Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı. Ankara'da litresi ortalama 4,49 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,58 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,44 liradan 4,53 liraya, İzmir'de 4,46 liradan 4,55 liraya yükselecek.
Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı.