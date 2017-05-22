Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı. Ankara'da litresi ortalama 4,49 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,58 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,44 liradan 4,53 liraya, İzmir'de 4,46 liradan 4,55 liraya yükselecek.

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