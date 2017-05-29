Hayatını kaybetti
Hayatını kaybetti
Şırnak Valiliği az önce duyurdu
Şırnak Valiliği az önce duyurdu
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
TGB yeni dönem GYK'sını belirledi
TGB yeni dönem GYK'sını belirledi

Arıcılar kestane balı rekoltesinden umutlu

"Haziran ayında da hava şartları istediğimiz gibi giderse iki yıl aradan sonra kestane balında iyi bir rekolte bizi bekliyor"

Arıcılar kestane balı rekoltesinden umutlu

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, haziran ayında da hava şartlarının istedikleri gibi gitmesi durumunda 2 yıl aradan sonra kestane balında iyi bir rekolte beklediklerini söyledi.

Elevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zirai don ile aşırı yağışlar nedeniyle Giresun ve yöresinde 2015 ve 2016 yıllarında kestane balı rekoltesinde ciddi kayıplar yaşandığını belirtti.

Son iki yılda olduğu gibi bu yıl da nisan ve mayıs aylarının büyük ölçüde yağışlı geçtiğini ancak bu durumun rekolteyi olumsuz etkilemediğine dikkati çeken Elevli, "Arı yetiştiricileri olarak iyi kış ve ilkbahar dönemi geçirdik. Şu anda hava şartları istediğimiz gibi gidiyor. Rekolte açısından herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." dedi.

Elevli, kestane balında en kritik dönemin haziran ayı olduğuna işaret ederek, "Tüm arıcılarımız hazirana odaklanmış durumda. Çünkü bu ayda kestane ağaçlarında çiçekler açmakta, arı bal dönemini bu ayda içerisinde gerçekleştirmekte. Umarız bundan sonraki süreçte de herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Haziran ayında da hava şartları istediğimiz gibi giderse iki yıl aradan sonra yeni sezonda kestane balında iyi bir rekolte bizi bekliyor." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sezon #kestane balı #Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli
banner863
Önceki Haber
Reus birkaç ay sahalardan uzak kalacak
Sonraki Haber
Spot piyasada elektrik fiyatları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.