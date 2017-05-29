"Haziran ayında da hava şartları istediğimiz gibi giderse iki yıl aradan sonra kestane balında iyi bir rekolte bizi bekliyor"

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, haziran ayında da hava şartlarının istedikleri gibi gitmesi durumunda 2 yıl aradan sonra kestane balında iyi bir rekolte beklediklerini söyledi.



Elevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zirai don ile aşırı yağışlar nedeniyle Giresun ve yöresinde 2015 ve 2016 yıllarında kestane balı rekoltesinde ciddi kayıplar yaşandığını belirtti.



Son iki yılda olduğu gibi bu yıl da nisan ve mayıs aylarının büyük ölçüde yağışlı geçtiğini ancak bu durumun rekolteyi olumsuz etkilemediğine dikkati çeken Elevli, "Arı yetiştiricileri olarak iyi kış ve ilkbahar dönemi geçirdik. Şu anda hava şartları istediğimiz gibi gidiyor. Rekolte açısından herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." dedi.



Elevli, kestane balında en kritik dönemin haziran ayı olduğuna işaret ederek, "Tüm arıcılarımız hazirana odaklanmış durumda. Çünkü bu ayda kestane ağaçlarında çiçekler açmakta, arı bal dönemini bu ayda içerisinde gerçekleştirmekte. Umarız bundan sonraki süreçte de herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Haziran ayında da hava şartları istediğimiz gibi giderse iki yıl aradan sonra yeni sezonda kestane balında iyi bir rekolte bizi bekliyor." diye konuştu.