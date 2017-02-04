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Artan fiyatlar sonrası vatandaş alışverişe çıkamadı

Beklentilerin üzerine çıkan enflasyon yüzünden pazarlar boş kaldı. Kabak, patlıcan, salatalık fiyatları %90’ı aşan oranlarda zamlandı. Vatandaş fiyatlardan, esnaf ise satış olmamasından şikayetçi…

Fiyatlar arttı, vatandaşın cebi yandı... Pazarlar ise boş kaldı…

Yüzde 90’ları aşan enflasyon oranı sonrası kameramızı İzmir’de pazarlara çevirdik…

Mikrofonumuzu uzattığımız herkes aynı dertten yakındı.

Vatandaş fiyatlardan, esnaf ise ürünlerini satamamaktan şikayet etti.

Zam şampiyonları kabak, patlıcan, salatalık tezgahta kaldı…

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Pazar #fiyatlar #zam #vatandaş #alışveriş
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