Asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün TİSK'te 3'ncü kez bir araya gelecek. TÜİK verilerinin değerlendirileceği toplantıda, işçi ve işveren arasındaki pazarlık devam edecek.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek yılın asgari ücretini belirlemek için 3'ncü kez toplanıyor. Toplantı bu kez Türkiye İşverenler Sendikası'nda yapılacak.



İşçi tarafını temsil eden Türk-İş yeni yılda net bin 600 lira talep ediyor. İşveren tarafı TİSK ise zamma sıcak bakmıyor. TİSK geçen seneki yüksek artış gerekçe gösteriyor. Hükümet kanadı ise ise "Geçici mutluluklar kalıcı huzura dönüşmeyebilir" görüşünde. Yani Türk-İş'in talebine karşı.



Geçtiğimiz hafta Türk-İş'te yapılan ikinci toplantıda Türk İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, vergi diliminin yükselmesinden dolayı asgari ücretlinin 70 Lira kaybı olduğunu hatırlattı, vergi sisteminde bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti.



TÜİK temsilcilerinin "ağır", "orta ağır" ve "hafif" işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları paylaşmasının beklendiği üçüncü toplantıda, işçi ve işveren arasındaki pazarlıklarda da sona yaklaşılacak.





ulusalkanal.com.tr