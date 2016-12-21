Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3’üncü toplantısını yaptı. Toplantıya Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri de katıldı. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücretin bin 600 lira olması konusunda ısrarcı olduklarını kaydetti.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017’de geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını yaptı.



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Türkiye İstatistik Kurumu yetkilileri de katıldı.



Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in başkanlık ettiği komisyonda, işçi kesimini Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren kesimsini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir temsil etti.



Toplantıya katılan Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri, orta ağır ve hafif işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyetini ilişkin rakamları açıkladı.



Buna göre, bir işçinin aylık net yaşam maliyetini ağır işlerde bin 668 lira 90 kuruş, orta ağır işlerde bin 485 lira 30 kuruş, hafif işlerde ise bin 379 lira 40 kuruş olarak açıklandı.



İşçi kesimini temsil eden Nazmi Irgat, asgari ücretin vergi kesintisinden muaf tutulması taleplerini toplantıda yeniden gündeme getirdiklerini söyledi.



Ulusal Kanal’a konuşan Irgat, asgari ücretin bin 600 lira olmasında ısrarcı olduklarını kaydetti.



Toplantıda komisyonun son toplantısının 29 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılmasına karar verildi.



Bu toplantıyla birlikte 2017 yılında geçerli olacak asgari ücretin de belirlenmesi bekleniyor.







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