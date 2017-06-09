Ankara Sanayi Odası (ASO) Genel Sekreteri Yavuz Cabbar, "Türkiye'nin en önemli üç sanayi odası olarak hedefimiz, şu anda yüzde 30'lar seviyesinde olan kayıt dışı istihdam oranını, Türkiye'nin 2023 hedefi olan yüzde 15'ler seviyesine indirmek için katkı sağlamak." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Sanayi Odası ve Adana Sanayi Odası ortaklığıyla yürütülen "Kayıt Dışı İstihdamın Azaltılması Projesi" kapsamında ASO koordinatörlüğü ve ev sahipliğinde seminer ve panel gerçekleştirildi.



Cabbar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, projenin amacının çalışan ve işveren farkındalığını artırarak kayıt dışı istihdamla mücadele için çözüm önerileri geliştirmek olduğunu kaydetti.



Kayıt dışı istihdamın tüm ülkelerin ortak sorunu olduğunu belirten Cabbar, "Türkiye'nin en önemli üç sanayi odası olarak hedefimiz, şu anda yüzde 30'lar seviyesinde olan kayıt dışı istihdam oranını, Türkiye'nin 2023 hedefi olan yüzde 15'ler seviyesine indirmek için katkı sağlamak. Dünyada istihdam yükünün az olduğu ülkelerde kayıt dışı da az. Emek yoğun sektörlerde kayıt dışılık daha fazla. Tarımda ve hizmet sektörlerinde de kayıt dışılık yüksek. İmalat sanayisinde yüzde 20'ler civarında. Büyük illerimizde ise kayıt dışı oranı düşük. Bizim yaptığımız tespitler, dünya örnekleriyle de örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.



Kayıt dışı istihdamın önlenmesi için devletin yanı sıra işçi ve işveren örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine büyük görev düştüğünü belirten Cabbar, ASO öncülüğünde yürütülen projenin sadece 3 şehirde değil tüm Türkiye'de farkındalık yaratması temennisinde bulundu.