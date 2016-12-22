Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

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Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 0,1 düşüşle günü 19.427,67 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 117,66 seviyelerinden işlem görüyor.



Dün yüzde 1'in üzerinde kazanç elde etmesinin ardından bugün dalgalı bir seyir izlenen Şanghay bileşik endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 3.142,52 puanda bulunuyor.



Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 geriledi ve kapanışta 2.036,12 puan oldu.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 azalışla 26.043,25 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 düşüşle 21.644,17 puanda seyrediyor.



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