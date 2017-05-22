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Avrupa borsaları İngiltere dışında düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları İngiltere dışında düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 azalışla, 391,14 puana düştü.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15’lik azalışla 12.619,46 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 değer kaybederek 5.322,88 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,15 azalışla 21.318,58 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,39 azalarak, 10.793,40 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,34’lük kazançla 7.496,34 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 19.24 itibarıyla yüzde 0,21'lik artışla 1,1231 seviyelerinde bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa #Avrupa borsaları
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