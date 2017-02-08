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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,33 değer kazanarak 363,94 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 artışla 7.188,82 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 yükselişle 4.766,60 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,58 değer kazanarak 18.771,78 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 kayıpla 11.543,38 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,02 azalarak 9.329,70 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 20.34 itibarıyla yüzde 0,19'luk artışla 1,0701 seviyelerinde bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #endeks #borsa #avrupa
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