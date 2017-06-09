Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.



Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 azalışla 389,15 puana düştü.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 gerileyerek 7.449,98 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 değer kaybederek 5.264,24 puana indi.



Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,32 artarak 12.713,58 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,46 yükselerek 21.042,41 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,75 değer kazanarak 10.953,10 puana çıktı.



Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 20.05 itibarıyla yüzde 0,44 değer kaybederek 1,1206 seviyelerinde bulunuyor.