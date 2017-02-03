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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,59 artışla, 364,07 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 kazançla 7.188,30 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,20 artarak 11.651,49 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,20 artışla 19.116,04 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kazanarak 4.825,42 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,60’lık yükselişle 9.462,70 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 20.30 itibarıyla yüzde 0,23’lük kazançla 1,0783 seviyelerinden işlem görüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #avrupa #borsa #endeks
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