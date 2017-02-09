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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 artışla 366,79 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 kazançla 7.229,50 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,86 artarak 11.642,86 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,94 artışla 18.947,44 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,25 değer kazanarak 4.826,24 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,17’lik yükselişle 9.438,40 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 20.30 itibarıyla yüzde 0,35’lik kayıpla 1,066 seviyelerinden işlem görüyor.

Etiketler; #avrupa #borsa #endeks
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