İşçi sendikalarının karşı olduğu, fona devredilecek kıdem tazminatı düzenlemesi yarın Bakanlar Kuruluna sunulacak. Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yaptı. Fonla ilgili teknik düzenlemelerin tamamlandığını söyleyen Müezzinoğlu “İki üç ay içinde bunu başarmayı hedefliyoruz. Yılsonuna da kalabilir” dedi.

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