Sendika ve işçi örgütlerinin tepki gösterdiği fona devredilecek kıdem tazminatı düzenlemesi yarın Bakanlar Kuruluna sunulacak.
Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’ndan geldi.
Bir televizyon programında konuşan Müezzinoğlu “İlgili bakanlıklarla teknik çalışmalar tamamlandı. Düzenlemeyi yarın Bakanlar Kuruluna sunacağız. Onay alınırsa sahaya çıkacağız.” dedi.
Kıdem tazminatı konusunda işçilerin mağduriyet yaşadığını öne süren Bakan Müezzinoğlu “Bu mağduriyeti gidermek için bir fon oluşturacağız. Burada iş veren işçinin hakettiği parayı fona yatıracak” ifadelerini kullandı.
İki veya üç ay içerisinde fonu kurmayı amaçladıklarını söyleyen Müezzinoğlu düzenlemenin yıl sonuna da kalabileceğini ifade etti.
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İşçi sendikalarının karşı olduğu, fona devredilecek kıdem tazminatı düzenlemesi yarın Bakanlar Kuruluna sunulacak. Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yaptı. Fonla ilgili teknik düzenlemelerin tamamlandığını söyleyen Müezzinoğlu “İki üç ay içinde bunu başarmayı hedefliyoruz. Yılsonuna da kalabilir” dedi.
Sendika ve işçi örgütlerinin tepki gösterdiği fona devredilecek kıdem tazminatı düzenlemesi yarın Bakanlar Kuruluna sunulacak.