Bakan Tüfenkci taşınır rehnindeki yenilikleri anlattı

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - "(Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni Kanunu) Sürekli getiri getiren ağaçlar, hayvanlar da teminat olarak gösterilebilecek. Çiftçiye elindeki ürünü de ileride alacağı ürünü de teminat gösterme imkanı getirmiş olduk"

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni Kanunu'nun teminat göstermekte zorlanan esnafa ve finansman kuruluşlarına kolaylık getirdiğini belirterek, "Sürekli getiri getiren ağaçlar, hayvanlar da teminat olarak gösterilebilecek. Ham maddeler teminat olarak gösterilebilecek. Çiftçiye elindeki ürünü de ileride alacağı ürünü de teminat gösterme imkanı getirmiş olduk." dedi.

Tüfenkci, Bakanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen Taşınır Rehni Lansmanı'nda, Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni Kanunu ile Taşınır Rehni Sicil Sistemi'ni (TARES) anlattı.

Finansman kullanma metotlarına bir yenisini daha eklediklerini dile getiren Tüfenkci, "Bu esnaflarımızın bizden uzunca süredir beklediği bir çalışmaydı. Biz bu çalışmayı yaparken bankalarımızla, borsalarımızla ve odalarımızla birlikte çalıştık. Bu kanun 2016 Ekim içerisinde yasalaştı ve 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdi." ifadesini kullandı.

Tüfenkci, kanunla girişimcilerin ticarette hızlı ve güvenli bir şekilde hareket etmesini kısıtlayan engelleri ortadan kaldırmayı ve iktisadi değer taşıyan tüm varlıkları ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ticarette birçok değerin rehne konu olabileceğine dikkati çeken Tüfenkci, "Taşınır rehni yasasında elbetteki finansal anlamda bankalar çok önemli, bankalardan küçük işletmelerimizi büyütme anlamında onları desteklemesi bekleniyor ve talep ediliyor. Bankaların ve finans kuruluşlarının da bir riski var, bu bedelin tekrar kendilerine dönmesini istiyorlar. Bunun için de işletmelerimizden öncelikle taşınmaz mallar talep ediyorlar. KOBİ'lerin ancak yüzde 22'si bu teminatları verebilecek durumda. Biz de bu teminat açığını kapatmak için işletmelerin makinelerini de teminat göstermesinin önünü açtık." değerlendirmesinde bulundu.

- Ham madde ve stoklar teminat gösterilebilecek

Tüfenkci, sürekli getiri getiren ağaçların, hayvanların da teminat olarak gösterilebileceğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Esnafımızın ham maddesi var, işleyip satacak ama elinde gayrimenkulü yok. Kredi istediğinde teminat veremiyor. Şimdi bu sitemle bu ham maddeler teminat olarak gösterilebilecek. Çiftçiye elindeki ürünü de ileride alacağı ürünü de teminat gösterme imkanı getirmiş olduk. Bunları açık açık anlatıyorum çünkü birçok vatandaşımız henüz kanunun kendisine ne getirdiğini bilmiyor."

Teminat gösterilecek ürünlerin parça parça değerlendirilebileceğine işaret eden Tüfenkci, "Elinizdeki 10 makinenizin birisini teminat verebilirsin. Stoklar da sanayi mülkiyet hakları da dahil, fikri haklarına da bu noktada teminat olarak gösterebilirsiniz." dedi.

Tüfenkci, bankalar ve finansal kuruluşların yanı sıra KOSGEB, TÜBİTAK, Kredi Garanti Fonu gibi kamu ve özel kurum ve kuruluşlar da taşınır rehni karşılığında kredi ve kefalet sağlayabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kredi Garanti Fonu şimdi bu yasa çerçevesinde teminat olarak taşınır mallarını kabul edecek. TÜBİTAK fonlama karşısında esnafımıza veya Ar-Ge şirketlerine veya gelişmekte olan küçük şirketlere ilave teminatlar istemeden varlık, buluş ve patentleri kabul etmiş olacak."

Ulusal ve uluslararası ölçekte geliştirilen tüm yenilik ve kolaylıklardan işletmelerin istifade etmesini sağlayacaklarını anlatan Tüfenkci, teminatların yabancı para birimleri üzerinden de rehin olarak kullanılabileceğini söyledi.

Tüfenkci, TARES'in rehin işlemlerinin gerçekleştirilmesine imkan veren ve bu işlemlerin kaydının tutulduğu platform olduğunu aktararak, sistem sayesinde sicillerin birbirini entegre bir şekilde görebileceğini vurguladı.

Bakan Tüfenkci, referandum sürecine dikkati çekerek, "Hükümetimiz bu süreci inşallah kazasız belasız atlatacaktır. Türkiye olarak birliğimizi beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir güç bize boyun eğdiremeyecektir. Dünya refah pastasından daha fazla pay alacağız." diye konuştu.