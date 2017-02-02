Bankacılık sektöründe şube ve personel sayısı azaldı

"Mevduat ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı, 2016 yıl sonu itibarıyla 10 bin 781'e, çalışan sayısı 196 bin 699 kişiye geriledi"

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), mevduat ile kalkınma ve yatırım bankaları toplam şube sayısının, Aralık 2016'da bir önceki yıl sonuna göre azalarak 10 bin 781'e ve çalışan sayısının 196 bin 699'a gerilediğini bildirdi.

TBB'nin Aralık 2016 dönemine ilişkin mevduat ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsayan "Türkiye'de Bankacılık Sistemi: Banka, Şube ve Personel Bilgileri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, bankacılık sisteminde geçen yılın ekim-aralık döneminde faaliyet gösteren banka sayısı 52, mevduat bankaları sayısı 34, kalkınma ve yatırım bankaları sayısı 13 ve katılım bankaları sayısı 5 oldu. Mevduat bankalarından 3'ü kamu, 9'u özel ve 21'i yabancı sermayeli banka konumunda bulunuyor.

Geçen yıl sonu itibarıyla mevduat ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı 10 bin 781'e geriledi. Bu rakam geçen yılın eylül sonuna kıyasla 204 ve 2015 yıl sonuna göre 412 azalışa işaret etti.

Şube sayısı, 2016'nın ekim-aralık döneminde 2015 yıl sonuna göre kamu sermayeli mevduat bankalarında 21 artarken, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 265, özel sermayeli mevduat bankalarında 167 ve kalkınma ve yatırım bankalarında 1 azaldı.

Aynı dönemde mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 316 oldu. Bu rakam kamusal sermayeli mevduat bankalarında bin 234, özel sermayeli mevduat bankalarında 459, yabancı sermayeli bankalarda ise 138 seviyesinde gerçekleşti.



Bankalarda istihdam 196 bin 699'a indi

Geçen yıl sonu itibarıyla mevduat ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı, bir önceki çeyrek sonuna göre bin 20 kişi (yüzde 0,5), 2015 yıl sonuna kıyasla da 4 bin 505 kişi (yüzde 2,2) azalarak 196 bin 699 kişi oldu.

Geçen yıl sonu rakamlarıyla karşılaştırıldığında çalışan sayısı, kamusal sermayeli mevduat bankalarında 702, özel sermayeli mevduat bankalarında 645, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 2 bin 63, kalkınma ve yatırım bankalarında 57, fon bankasında ise 4 azaldı.

Aralık 2016 itibarıyla, banka çalışanlarının yüzde 29'u kamusal sermayeli mevduat bankaları, yüzde 37'si özel sermayeli mevduat bankaları, yüzde 31'i yabancı sermayeli mevduat bankaları ve yüzde 3'ü ise kalkınma ve yatırım bankaları tarafından istihdam edildi.

Mevduat bankalarında banka başına çalışan sayısı 5 bin 628 olurken, bu rakam kamu sermayelilerde 19 bin 195, özel sermayelilerde 8 bin 194, yabancı sermayelilerde 2 bin 848, kalkınma ve yatırım bankalarında ise 410 düzeyinde gerçekleşti

Şube başına düşen ortalama çalışan sayısı mevduat bankalarında 18, kalkınma ve yatırım bankalarında 130 kişi. Bu rakam kamu sermayeli bankalarda 16, özel sermayeli bankalarda 18 ve yabancı sermayeli bankalarda 21 oldu.

Raporda, şube ve personel sayısındaki düşüşte ekonomik büyüme hızındaki ve bankacılık sektörü aktif büyümesindeki yavaşlamanın etkili olduğu belirtildi.

Bankaların operasyonel maliyetlerini düşürme çabalarının da bu süreci etkilediğini ifade edilen raporda, mevcut koşullarda sektör açısından önemli bir maliyet unsuru olan ve şube bazında her yıl uygulanan harç uygulamasının da bankalara şube açma yoluyla istihdam konusunda caydırıcı rol oynayabildiği vurgulandı.



Bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 78'i yükseköğretim mezunu

Rapora göre, geçen yıl sonu itibarıyla bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 1'i ilköğretim, yüzde 14'ü orta öğretim ve yüzde 78'i yükseköğretim kurumları mezunlarından, yüzde 7'si ise yüksek lisans ve doktora yapanlardan oluştu.



Öte yandan bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran kamusal sermayeli mevduat bankalarında yüzde 44, özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 55 olurken, fon bankası ile kalkınma ve yatırım bankalarında yüzde 35 düzeyinde hesaplandı.

Geçen yıl sonuna ilişkin nüfus bilgisi kullanılarak hesaplandığında, 2016'da yüz bin kişiye düşen şube sayısı 13, çalışan sayısı ise 246 oldu.