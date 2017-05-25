BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 18 Mayıs itibarıyla 1 trilyon 917,3 milyar liraya yükseldi .

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 17 milyar 230 milyon lira artarak 1 trilyon 917 milyar 258 milyon liraya yükseldi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 18 Mayıs ile biten haftada 17 milyar 230 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 900 milyar 28 milyon liradan 1 trilyon 917 milyar 258 milyon liraya çıktı.



Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 49 milyar 146 milyon liraya, mali kesim hariç toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 771 milyar 29 milyon liraya yükseldi.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 18 Mayıs ile biten haftada 18 milyar 531 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,12 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı 1 trilyon 674 milyar 929 milyon liraya yükseldi.



Tüketici kredileri



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 18 Mayıs ile biten haftada 190 milyon lira azalarak 360 milyar 580 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 177 milyar 687 milyon lirası konut, 6 milyar 530 milyon lirası taşıt ve 176 milyar 363 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 348 milyon lira artarak 296 milyar 415 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,8 azalarak 81 milyar 627 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 38 milyar 17 milyon lirası taksitli, 43 milyar 610 milyon lirası taksitsiz oldu.



Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 18 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 2,70 azalarak 12 milyar 899 milyon liraya geriledi.



Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,17 artarak 366 milyar 23 milyon liradan 366 milyar 641 milyon liradan yükseldi.

