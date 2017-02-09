Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 3 Şubat itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 822 milyar liraya geriledi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 26 milyar 713 milyon lira azalarak 1 trilyon 821 milyar 951 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 3 Şubat ile biten haftada 26 milyar 713 milyon lira azaldı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi, 1 trilyon 848 milyar 664 milyon liradan, 1 trilyon 821 milyar 951 milyon liraya düştü.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 49 milyar 908 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 678 milyar 537 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 3 Şubat ile biten haftada 36 milyar 813 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 2,3 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı 1 trilyon 585 milyar 731 milyon lira oldu.



Tüketici kredileri

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 3 Şubat ile biten haftada 877 milyon lira artarak 341 milyar 159 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 166 milyar 170 milyon lirası konut, 6 milyar 621 milyon lirası taşıt ve 168 milyar 368 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı yüzde 1,2 azalarak 222 milyar 26 milyon liraya, bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,3 artarak 82 milyar 839 milyon liraya yükseldi. Söz konusu bireysel kredi kartı alacaklarının 39 milyar 137 milyon lirası taksitli, 43 milyar 701 milyon lirası da taksitsiz oldu.

Öte yandan, bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 3 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3,53 artarak 13 milyar 280 milyon liraya çıktı. Takipteki alacaklar bir önceki hafta 12 milyar 827 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 3 milyar 92 milyon lira artarak 344 milyar 159 milyon liradan 347 milyar 251 milyon liraya çıktı.

