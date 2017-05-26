Banvit'in yüzde 79,48'i toplam 269,2 milyon dolar bedelle, Brezilyalı BRF GmbH ve Katarlı Qatar Holding LLC ortaklığı TBQ Foods GmbH'e satıldı.

TBQ Foods GmbH, Rekabet Kurulu izni de dâhil olmak üzere gerekli şartların gerçekleşmesinin ardından Banvit'in yüzde 79,48'ini toplam 269,2 milyon dolar bedel karşılığında devraldı.



Ancak Banvit'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre hisse devir bedeli, hisse devri sonrasında devrin gerçekleştirileceği tarih itibariyle düzenlenecek ara bilanço ve gelir tablosu çerçevesinde belirlenecek olan net borç durumu, işletme sermayesi, FAVÖK ve ilgili tarihteki dolar/TL döviz kuruna dayalı olarak yapılacak fiyat uyarlamalarına tabi olarak değişiklik gösterebilir.



SÜREÇ 9 OCAK'TA BAŞLAMIŞTI



Banvit, Brezilya merkezli BRF S.A.'nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH ile 9 Ocak'ta hisse satış sözleşmesi imzalamıştı.



Sözleşmenin imzalanmasının ardından BRF GmbH ile Qatar Investment Authority iştiraki olan Qatar Holding LLC arasında, yüzde 60 BRF, yüzde 40 ise QH tarafından nihai olarak kontrol edilecek yeni bir ortaklık oluşturularak TBQ Foods GmbH kurulmuş, 13 Martta da BRF GmbH, Banvit ile yaptığı sözleşme tahtındaki tüm hak ve yükümlülüklerini TBQ Foods GmbH'e devir ve temlik etmişti./Hürriyet