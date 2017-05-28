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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek açıkladı! Sigortacılıkta da "faizsiz" dönem

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Faiz hassasiyeti nedeniyle geleneksel sigorta ürünlerine mesafeli yaklaşan vatandaşlara yönelik "katılım sigortacılığı"nı finans sistemine kazandırmak için çalışma başlattık. Hazine buna ilişkin mevzuat çalışmalarının son aşamaya geldi" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek açıkladı! Sigortacılıkta da "faizsiz" dönem

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan ve "tekafül" olarak adlandırılan katılım sigortacılığının dünyada son yıllarda önemli gelişmeler gösterdiğini ifade etti.
 
Türkiye açısından da yeni finansal enstrümanlar arasında sayılan bu  sistemin sigorta piyasasının çeşitlendirilmesi ve derinlik kazandırılması  bağlamında yakından takip edildiğini anlatan Şimşek, Hazinenin de bu uygulamanın  sisteme kazandırılması için çalışma başlattığını söyledi.
 
Katılım sigortacılığının faiz ve katılım ilkeleri hassasiyeti  nedeniyle geleneksel sigorta ürünlerine mesafeli yaklaşan vatandaşlar ile ortak  risk paylaşımı ve dayanışma esasları çerçevesinde sigorta faaliyetinde bulunmak  isteyenler için alternatif bir model sunduğunu dile getiren Şimşek, katılım sigortacılığının finansal kapsayıcılık açısından Türkiye'de önemli bir  potansiyele sahip olduğunu vurguladı.
 
Şimşek, katılım sigortacıları ile geleneksel sigortacıların rekabet  yönünün değil, tamamlayıcılık yönünün ön planda olduğu bir sigorta piyasasının  varlığını önemsediklerini belirterek, Hazine tarafından katılım sigortacılığı  faaliyetlerini düzenleyen ve katılım sigortacılığının gelişimi, sağlıklı takibi  ile sigortalıların hak ve menfaatlerinin gözetilmesi amacıyla yapılan mevzuat  çalışmalarının son aşamaya geldiğini bildirdi.
 
"Fondaki birikimler faizsiz finansal araçlarda değerlendiriliyor"
 
Katılım sigortacılığında sigortalıların kendi tazminat taleplerinin ve  diğer katılımcıların tazminat taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan  fona katkıda bulunduklarını belirten Şimşek, söz konusu fonun sigortacılık  faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayandığını kaydetti.
  
Şimşek, risk transferi esasına dayanan geleneksel sigorta sisteminden  farklı olarak risk paylaşımına dayanan katılım sigortacılığı sisteminde,  katılımcıların ödediği primlerin sigorta şirketine ait olmadığına dikkati çekti.
 
Söz konusu primlerin katılımcılara ait olan risk fonu adı verilen bir  fonda toplandığını ve dönem sonunda fonda kalan tutarın katılımcılara iade  edildiğini vurgulayan Şimşek, sisteme ilişkin şu bilgileri aktardı:
 
"Riskin meydana gelmesi durumunda, ilgili katılımcının zararı söz  konusu risk fonu tarafından karşılanır. Katılım sigorta şirketi, katılımcılara  ait olan bu risk fonunun sigortacılık ve katılım ilkelerine uygun olarak  yönetiminden sorumlu olup, sunmuş olduğu bu hizmet karşılığı, önceden belirlenmiş  meblağ üzerinden yönetim ücreti alır. Eğer dönem sonunda tazminat taleplerinin karşılanması sonrası söz konusu risk fonunda fazla bakiye oluşursa, ilgili  bakiye, belirli kurallar çerçevesinde katılımcılara iade edilir. Geleneksel  sigorta sisteminde böyle bir bakiye doğrudan şirkete gelir kaydedilirken, katılım  sigortacılığı ilkeleri çerçevesinde, bakiye tutarın katılımcılara dağıtımı öngörülmektedir."
 
Şimşek, mevcut sigorta sisteminden farklı olarak, katılımcıların  katkılarından oluşan risk fonundaki birikimlerin faizsiz finansal araçlarda  değerlendirildiğini ve şirket faaliyetlerinin faizsiz finans ilkelerine  uygunluğunun da Danışma Kurulu aracılığıyla denetlendiğini ifade etti.
 
"2023'e kadar 30 milyar liralık büyüklük bekleniyor"
 
Son yıllarda katılım sigortacılığı uygulamalarının ivme kazandığı  Türkiye'de hali hazırda 8 sigorta şirketinin katılım ürünleri sunduğunu anlatan  Şimşek, bunun yanında, yerli ve yabancı birçok yatırımcının katılım sigortacılığı  iştahının gözlendiğini söyledi.
 
Türk finans sektörü içinde en büyük payın bankacılık sektörüne ait  olduğuna işaret eden Şimşek, katılım bankalarının aktif büyüklüğünün de toplam  bankacılık sektörünün büyüklüğünün yaklaşık yüzde 5’ine karşılık geldiğini  belirtti.
 
Katılım bankacılığının 2025 yılında yüzde 15 pazar payına ulaşması  hedefi olduğunu hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:
 
"Söz konusu hedefe paralel olarak, katılım sigortacılığının da  önümüzdeki dönemde pazar payının artmasını bekliyoruz. 2023 için katılım  sigortacılığının payını yüzde 10 olarak hedefliyoruz. Sektörün 2023 yılında  Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sisteminde (OKS) 180 milyar  lira fon yaratmasını beklerken, sigortacılık ürünlerinde ise prim üretiminin 120  milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz.
 
Bu durumda, 2023 yılında 300 milyar liralık prim ve fon büyüklüğünün  yaklaşık 30 milyar liralık kısmının katılım sigortacılığı ve emekliliği  ürünlerinden oluşacağını tahmin ediyoruz. Bu noktada, İstanbul Finans Merkezinin  pozitif bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz."
 
Şimşek, ürün çeşitliliğinin artırılması açısından katılım  sigortacılığı ürünlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması bağlamında da katılım  bankalarına önemli görevler düştüğünü belirterek, "Bu itibarla katılım  bankacıları ile katılım sigortacılarının daha yakın ilişki içinde çalışması,  Türkiye'nin faizsiz finans sektörünün tüm unsurları ile beraber gelişiminde  önemli faydalar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #bakan şimşek #faizsiz siforta #tekafül dönemi
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