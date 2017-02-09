Başbakan Yardımcısı Şimşek: Döviz cinsinden borçlanmayı engelledik, iyi ki yapmışız

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Hane halkının döviz cinsinden borçlanmasını engelledik. İyi ki yapmışız, yoksa bugün ciddi bir toplumsal kargaşa ve sorunla karşı karşıya kalacaktık." dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) tarafından düzenlenen "FODER Gönül Elçisi Plaket Töreni"ne katıldı. Finansal okur yazarlığın yayılmasına katkılarından dolayı kendisine de plaket takdim edilen Şimşek, törendeki konuşmasında finansal okur yazarlığın önemini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"2008 yılında hane halkının kur riskini bir anlamda ortadan kaldırmaya yönelik olarak bir yasaklama getirdik, hane halkının döviz cinsinden borçlanmasını engelledik. İyi ki yapmışız, yoksa bugün ciddi bir toplumsal kargaşa ve sorunla karşı karşıya kalacaktık."



"Evde tasarruf kültürümüz var"



Konuşmanın ardından FODER Kurucu Başkanı Özlem Denizmen'in yaptığı "Evinizde finansal istikrar komitesinden kim sorumlu?" esprisine Şimşek de esprili bir yanıt verdi.



Gülerek buna dikkatli yanıt vermesi gerektiğini söyleyen Şimşek'in, "Esra Hanım'a bir bütçe tahsis ediyorum, aşıyor, ben de uyarıyorum onu da bir şekilde sınırlıyoruz. Ama evde ikizler ve erkek çocuk var biliyorsunuz, erkek olan her gittiği yerde araba istiyor, ben de diyorum ki 'Evdeki arabalardan getirelim yanımızda, verelim istediğinde. Kızlar benimle İngilizce diyalog kuruyor, onların söylediği tek bir şey var; 'Baba pay money' (parayı öde)" yanıtı salondan alkış aldı.



Evde iyi bir disiplin olduğunu aktaran Şimşek, kendisinin fakir bir aileden geldiğini, İngiltere'ye bursla gittiğinde bile aldığı bursun ciddi bir kısmını tasarruf ettiğini anlattı.



Şimşek, "Ne kadar geliriniz düşük olursa olsun, tasarruf çok önemli. Bizim tasarruf oranlarımız çok düşük. Tasarruf apayrı bir kültür, bizim evde tasarruf kültürümüz var." şeklinde konuştu.