Başbakan Yardımcısı Şimşek, İstanbul'da

Şimşek, çok sayıda ünlü ismin eserlerinin yer aldığı ve geliri Türkiye Alzheimer Derneğine bağışlanan müzayedeye katıldı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ressam Tülin Kanun ve çok sayıda ünlü ismin eserlerinin yer aldığı, geliri Türkiye Alzheimer Derneğine bağışlanan müzayedeye katıldı.

Ressam Tülin Kanun tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi "Bi-re-y" kapsamında, alzaymır hastaları yararına Çırağan Sarayı'nda müzayede gerçekleştirildi.

Gecede, Başbakan Yardımcısı Şimşek ve eşi Esra Şimşek, tv programcıları Esra Erol, Beyazıt Öztürk ve Zahide Yetiş, modacı Tanju Babacan, iş kadınları Demet Sabancı Çetindoğan, Hülya Gedik, Lili Garih ve Sema Güral Sürmeli, projenin koordinatörü Tülay Özmen, fotoğrafçı Nihat Odabaşı, şarkıcı Ayşegül Aldinç ve Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticisi Turgay Kıran gibi önemli isimlerin eserleri açık artırmayla satıldı.

Sunuculuğunu Ferhan Tülmen'in yaptığı, Okan Karacan'ın müzayedesini yönettiği gecede, sanatçı Mustafa Demiroğlu sahne aldı. Demiroğlu, Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi.

Geceye sanat ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Müzayededen elde edilen gelirin daha sonra açıklanacağı belirtildi.