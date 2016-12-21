Başvurular nedeniyle KOSGEB sistemi kilitlendi

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) sistemi 50 bin liralık ‘Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği’ için önceki gün başlayan ve bugün akşam bitecek olan yoğun başvurular nedeniyle kilitlendi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'e bilgi veren KOSGEB yetkilileri, sistemin başvuru sayısındaki yoğunluktan zaman zaman durma noktasına geldiğini belirttiler. Yetkililer, “Bir yılda yaptığımız işlemi bir günde yaptık. Bir günde 450 bin kayıt yenileme ve güncelleme işlemi yaptık. Kredi başvurusunda bulunan firma sayısı 150 bini aştı. Yarın geceye kadar bu sayının 300 bini geçeceğini tahmin ediyoruz” dedi.



KESİNLİKLE UZATMA YOK



Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yaşanan iç ve dış destekli bazı olumsuzluk ekonomik gelişmeler sebebiyle esnafın krediye olan ihtiyacının beklenin üzerinde olduğunu belirterek, “Hem sürenin uzatılması hem de kredi verilecek olan esnaf sayısının artırılması gerek. Ayrıca sistemin çökmesi nedeniyle başvuru süresi Cuma gecesine kadar uzatılmalı” dedi.



KOSGEB yetkilileri, başvurunun verilecek desteğin çok üzerinde olduğunu belirterek, başvuru süresinin kesinlikle uzatılmayacağını söylediler.



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