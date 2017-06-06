İzmir'in Bayındır ilçesinde pazar günü dolu yağışı ile sağanağın bostan ve meyve sebze bahçelerine zarar verdiği bildirildi

Bayındır İlçesi Pınarlı mahallesinde geçen pazar günü yağan ceviz büyüklüğündeki dolunun ekili arazilerde zarara yol açtığı bildirildi.

Dolu yağışının ardından yaklaşık bir saat süren yağış nedeniyle tarlaları zarar gören çiftçiler İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Bayındır Ziraat Odası'na başvurarak hasar tespit çalışması yapılmasını istedi.

Pınarlı mahallesine gelen ekipler, dolu ve sağanaktan etkilenen tarlalarda inceleme yaptı. Ekipler, en fazla hasarın bostan ve sebze bahçelerinde oluştuğunu belirledi.



"100'den fazla başvuru var"

Pınarlı mahallesindeki kahvehanede çiftçilerin şikayetlerini dinleyen Bayındır İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Şube Müdürü Hasan Peynirci, yaptığı açıklamada, zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Peynirci, "Şu ana kadar elimize yüze yakın başvuru geldi. Gereken incelemeler yapılıyor, sonrasında gerekli çalışmaları parsel parsel dekar bazında yapılacak. Pınarlı’da en fazla hasar karpuzda var. Pınarlı’da erkenci karpuzlar var. Şu an karpuzlar tam olgunlaşma aşamasına geldiği anda doludan zarar gördü. Karpuzdan sonra ikinci sırda sebze var. Domates, patlıcan, biber ve salatalık geliyor. Üçüncü olarak mısır yer alıyor. Zeytin ve ceviz ağaçlarındaki zararların da tespiti yapılacak." dedi.

Pınarlı'da Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydı olmayan, anne babadan kalma arazilerin olduğuna dikkati çeken Peynirci, "Tarım bakanlığı ilk önce TARSİM sigortasına bakıyor. Sonrasında gerekli kayıtlara bakılacak ve sosyal yönden zararı olan üreticilerimize sosyal yardımlaşma vakfından yardım yapılacak. Bunun için öncelikle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde borç erteleme gibi bir durum söz konusu olabilir. Bunlar çalışmalarımız sonunda ortaya çıkan rapor sonrasında belli olacak." diye konuştu.



"Hasar 20 milyon"

Bayındır Ziraat Odası Başkanı Mümtaz Almışlar ise çiftçilerin mağduriyet yaşadığını belirterek, "Belediye ekipleri geçici çalışmaları yapıyorlar fakat burada zarar 20 milyon civarında. Bu arazilerin yüzde 80’i babadan dededen kalma araziler ve bu arazilerin hiç birinin ÇKS kaydı yok. Çiftçiler ÇKS kaydı olmadığı için sigorta da yaptıramıyor ve zor durumdalar. Biz bu zararı bir şekilde karşılamak istiyoruz. Biz bu konuda elimizden gelen her şeyi yapacağız, gerekenleri yetkili makamlara ileteceğiz ve bu sorunları dile getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Sağanak başladığı zaman tarlasında çalıştığını söyleyen çiftçilerinden Mustafa Kayalıer, "Çalışırken aniden büyük bir dolu başladı ve kendimi zor kurtardım. Kaçmaya çalışırken elim ve başımda yaralar meydana geldi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu hepimizi mahvetti. Tarladaki mahsulüm yüzde 90 zarar gördü. Karpuz, domates ve mısırlarım büyük zarar gördü. Zararım 250 bin lira civarında. Bu konuda devletin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Daha önce sigorta yaptırmıştık fakat bu sene yaptırmadık." dedi.