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Benzin fiyatlarına zam geldi

Akaryakıt dağıtım şirketleri benzine 10 kuruş zam yaptı

Benzin fiyatlarına zam geldi

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 10 kuruş zam yaptı. 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,22 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,07 liradan 5,17 liraya, İzmir'de ise 5,09 liradan 5,19 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. 

Akaryakıt dağıtım şirketleri, 5 Aralık Pazartesi günü benzinin litre fiyatına 15, motorine ise 16 kuruş zam yapmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #23 aralık benzine zam #zam #benzin
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