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Benzine indirim geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre gece yarısından itibaren benzine 6-7 kuruş indirim yapılacak

Benzine indirim geliyor

Benzinin pompa satış fiyatına gece yarısından itibaren 6-7 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) alınan bilgiye göre gece yarısından itibaren benzinin pompa satış fiyatında 6-7 kuruş indirim bekleniyor.

Benzinin litre fiyatı şu anda ortalama olarak İstanbul'da 5,38 liradan, Ankara'da 5,43 liradan, İzmir'de ise 5,41 liradan satılıyor.

Etiketler; #benzin #Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası #püis
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