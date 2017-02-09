Benzine indirim geliyor

Benzinin pompa satış fiyatına gece yarısından itibaren 6-7 kuruş indirim bekleniyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) alınan bilgiye göre gece yarısından itibaren benzinin pompa satış fiyatında 6-7 kuruş indirim bekleniyor.
Benzinin litre fiyatı şu anda ortalama olarak İstanbul'da 5,38 liradan, Ankara'da 5,43 liradan, İzmir'de ise 5,41 liradan satılıyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre gece yarısından itibaren benzine 6-7 kuruş indirim yapılacak
Benzinin pompa satış fiyatına gece yarısından itibaren 6-7 kuruş indirim bekleniyor.