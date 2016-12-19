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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

(AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Emeklilik ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF 0,020299 -0,87 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF 0,024470 -0,85 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,025574 -0,84 Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,035438 -0,79 Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,037253 -0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,015980 -1,07 NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,076516 -0,47 Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,018672 -0,33 Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,014304 -0,19 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,014977 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,050489 -0,89 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,029378 -0,72 Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF 0,033197 -0,70 Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,020300 -0,37 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,042794 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,011643 -0,53 Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF 0,013514 -0,09 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,013810 -0,04 Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF 0,013926 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,014142 -0,95 BNP Par. Car. Em. Altın EYF 0,013833 -0,95 Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,014067 -0,95 Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,012962 -0,95 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,014247 -0,95
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com‘dan alınmıştır.)

Etiketler; #Fon piyasası
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