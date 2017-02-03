Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde ÖTV'nin sıfırlanması

"ÖTV'nin sıfıra indirilmesi kararı satışlara pozitif yansıyacak, sektöre hareketlilik getirecektir"

TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, Bakanlar Kurulu kararı ile beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilmesinin satışlara pozitif yansıyacağını, sektöre hareketlilik getireceğini bildirdi.



Gürcan, yaptığı yazılı açıklama ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı ve bulaşık yıkama makinesinin de aralarında bulunduğu beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV'yi 30 Nisan'a kadar sıfıra çeken Bakanlar Kurulu kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan ÖTV ve KDV indirimlerinin, iç piyasayı hareketlendireceğini düşündüklerini aktaran Gürcan, tüketici teknolojisi ürünleri pazarının hızlı büyüyen iki kategorisi beyaz eşya ve küçük ev aletleri için alınan ÖTV'nin sıfıra indirilmesi kararının satışlara pozitif yansıyacağını ve sektöre hareketlilik getireceğini dile getirdi.



Gürcan, evlerindeki ilgili ürünleri yenilemek isteyenlerin yanı sıra düğün hazırlığı yapan çiftlerin de 30 Nisan'a kadar sürecek olan bu avantajlı dönemi değerlendireceğini düşündüklerini ifade etti.



TeknoSA olarak kendilerinin de bu dönemde Türkiye genelindeki mağazaları ve teknosa.com üzerinden, son teknoloji beyaz eşya ve küçük ev aletlerini ek avantajlarla tüketicileriyle buluşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Gürcan, "Her zaman olduğu gibi bu dönemde de evlerin tüm teknolojik ihtiyaçları için öncelikli adres olacağız." ifadelerini kullandı.