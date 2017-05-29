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Bina rengini belediye belirleyecek

‘Yeni Tip İmar Yönetmeliği’ 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek. Artık stüdyo daire yapılamayacak, bina rengini belediye belirleyecek

Bina rengini belediye belirleyecek

‘Yeni Tip İmar Yönetmeliği’ sektörden gelen itirazlar sonucu bu yılın haziran ayı sonuna kadar ertelenmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yaklaşık 2 ay sonra yürürlüğe girecek yeni yönetmeliğin hiçbir şekilde ertelenmeyeceğini söylemesi inşaat sektöründe paniğe neden oldu. 

STÜDYO DAİRE YAPILAMAYACAK

Habertürk'ün haberine göre, yeni yönetmelikle 1+0 olarak nitelendirilen stüdyo daireler yapılamayacağını hatırlatan yetkililer, en küçük dairenin de 28 metrekare ve 1 oda 1 salondan oluşacağını açıkladı. 

RENGİ BELEDİYE BELİRLEYECEK

Yönetmelikle bina istenen renge de boyanamayacak. Belediyeler, mahalin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin edebilecek. Bitmiş yapılar için de söz konusu yetki kullanılabilecek.

TERASA BAHÇE İZNİ GELECEK

Yeniliklerden biri de umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisleri, oteller, içinde patlayıcı madde bulundurulan binalar ile yüksek bina ve tesislere paratoner konulma mecburiyeti oldu. Ayrıca teraslara, bahçe hatta havuz yapılabilecek. Balkonların ise alçıpanla bağımsız bölüm haline getirilmesi ise yasaklanacak.

MÜTEAHHİTLER FEDERASYONU BAŞKANI NECİP NASIR: KIRMIZI ÇİZGİLER KONULACAK YETKİ BELEDİYEDE OLACAK

“Geçtiğimiz ay İzmir’e gelen Bakan Özhaseki, bu yönetmeliğin kesinlikle ertelenmeyeceğini ve 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağını vurguladı. Belediyelerden görüş istendi. Belediyeler bu taleplerini bakanlığa bu ay sonuna kadar iletecek. Bakanlık da kırmızı çizgilerini belirleyip diğer konular için yetkiyi belediyelere bırakacak. 1 Temmuz’a kadar ruhsatı alanlar yürürlükteki haklara sahip olacak ama 1 Temmuz’dan itibaren yeni yönetmelik geçerli olacak.”

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Bina #renk #imar #stüdyo daire
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