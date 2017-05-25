"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Bitcoin rekor tazeledi!

Bitcoin'e artan talep ve sınırlı arzın etkisiyle fiyat 2.600 doları aştı.

Bitcoin rekor tazeledi!

Dijital para birimi Bitcoin, hızla değer kazanmaya devam ediyor. Her geçen gün global olarak daha fazla kabul görmeye başlayan Bitcoin'e artan talep ve sınırlı arzın etkisiyle fiyat 2.600 doları aştı

Coinbase.com'a göre Bitcoin 2.684 dolara kadar yükselişin ardından 2662,18 dolar seviyesinden işlem görüyor. Coindesk.com'da ise fiyat düne göre yüzde 7,33 artışla 2657,68 dolar seviyesinde.

2016 yılını 958,35 dolar seviyesinden kapatan Bitcoin, 11 Ocak'ta 776 dolara kadar gerilemişti./Milliyet

Etiketler; #bitcoin
banner863
Önceki Haber
Düzce'de trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı
Sonraki Haber
İçişleri Bakanı Soylu: Doğrudan DHKPC mensuplarına yönelik ihraç ve tutuklama söz konusu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.