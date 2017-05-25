Bitcoin'e artan talep ve sınırlı arzın etkisiyle fiyat 2.600 doları aştı.

Dijital para birimi Bitcoin, hızla değer kazanmaya devam ediyor. Her geçen gün global olarak daha fazla kabul görmeye başlayan Bitcoin'e artan talep ve sınırlı arzın etkisiyle fiyat 2.600 doları aştı



Coinbase.com'a göre Bitcoin 2.684 dolara kadar yükselişin ardından 2662,18 dolar seviyesinden işlem görüyor. Coindesk.com'da ise fiyat düne göre yüzde 7,33 artışla 2657,68 dolar seviyesinde.



2016 yılını 958,35 dolar seviyesinden kapatan Bitcoin, 11 Ocak'ta 776 dolara kadar gerilemişti./Milliyet