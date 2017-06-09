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"Bize destek verin Türkiye’de işsizliği sıfırlayalım"

“Bize destek verin Türkiye’de işsizliği sıfırlayalım..” Bu çarpıcı iddia Mermerciler Odası’ndan…. Mermercilik yılda 2,2 milyar dolar ihracat yapılan bir sektör. İzmir Mermerciler Odası Başkanı Tayfun Geylan, Ulusal Kanal programcısı gazeteci Şule Perinçek'e önemli açıklama yaptı.

İşsizliğe çözüm önerisi İzmir Mermerciler Odası’ndan geldi. İzmir Mermerciler Odası Başkanı Tayfun Geylan, dünya mermer rezervinin yüzde 40’ının Türkiye’de olduğunu söyledi. 

Geylan’a göre mermercilik bir kültür…

Sektör olarak yaşadıkları sorunları Gazeteci Şule Perinçek’e anlatan Oda Başkanı, önerilerde bulundu. 

Geylan, mermerciliğin yılda 2,2 milyar dolar ihracat yapılan bir sektör olduğunu söyledi.

KAMERA: AKIN KARA
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #mermerciler odası #türkiye
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