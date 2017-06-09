“Bize destek verin Türkiye’de işsizliği sıfırlayalım..” Bu çarpıcı iddia Mermerciler Odası’ndan…. Mermercilik yılda 2,2 milyar dolar ihracat yapılan bir sektör. İzmir Mermerciler Odası Başkanı Tayfun Geylan, Ulusal Kanal programcısı gazeteci Şule Perinçek'e önemli açıklama yaptı.

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