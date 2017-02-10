Boğazda tekne kiralama fiyatları da dahil merak edilen her şey bu sitede

Boğazda yat kiralayarak özel günler için organizasyon düzenlemek isteyenlere tavsiyemiz İstanbul'da bu işi en iyi şekilde yapan www.teknekiralama.net firması ile görüşmeleridir. Tüm donanıma sahip lüks ve ekonomik özelliklerdeki yatlarda 12 ay boyunca kesintisiz olarak hizmet veren firmanın web sitesi profesyonel bir tasarım ve zengin içeriğe sahip. Sitede özellikle insanların en çok merak ettiği konu olan fiyat bilgisi detaylı bir şekilde verilmiş. Üst kısımdaki tablodan kişi sayısı, süre, menü ve varsa ekstra hizmet seçimleri yapıldığında kiraya verilen tüm yatlar ve detaylı fiyat bilgileri sayfada listeleniyor. Yat görsellerinin üzerine tıklandığında da yatların tüm fotoğrafları ve teknik detayların yer aldığı yeni sayfa açılıyor. "Sık sorulan sorular" kısmında tekne kiralama organizasyonu hakkında en çok merak edilen sorular ve detaylı cevaplarını göreceksiniz.
Bu firmayı diğer İstanbul tekne kiralama şirketlerinden ayıran ve birkaç adım önde olmasını sağlayan en önemli özellik şeffaf fiyat politikasını uygulayarak detaylı şekilde tüm bilgi ve görseller ile birlikte sitede yayınlanıyor olmasıdır. Daha önce hiç tekne kiralama tecrübesi olmayan bir kişi bile siteye girip inceleme yaptığında kafasındaki tüm soru işaretlerinin cevaplarını bulmuş olacaktır. Firma ile iletişim kurmadan önce siteyi incelerseniz gerekli olan ön bilgiyi fazlasıyla edinmiş olursunuz. Sitede yazılı olan fiyatlar da KDV hariç fiyatlardır!
2 kişiden 30 kişiye kadar hizmet verebilme kapasitesinde olan yatlar ile 30 kişiden 300 kişiye kadar hizmet verebilen teknelerde her türlü yemekli, yemeksiz ve kokteyl turları organize edebiliyorlar. Özellikle yaz aylarında yoğun talep gören tekne ve yatlarda sıklıkla organize edilen turlara örnekler vermek gerekirse düğün organizasyonları, nişan törenleri, doğum günü partileri, mezuniyet baloları, iftar yemekleri, fasıl eğlenceleri, yüzme turları, kahvaltı turları, evlenme teklifi ve yıldönümü yemeği organizasyonlarını sıralayabiliriz.
Özel tekne kiralama süresi en az 2 saat olup, büyük tekneler için bu süre en az 4 saattir. Lüks tekne ve yatlar hariç diğerleri arzu edilirse yemeksiz olarak kiralanıp dışarıdan yiyecek ve içecekler getirilebilir. Ancak bu durumda hem servise yardım edilmesi hem de tur sonu yapılması gereken temizlik işlemi için firmanın önerdiği sayıda garson hizmeti alınması gerekecektir. Tekne ve yatların ses sistemi ücretsiz olarak kullanıma sunulur ve isteyen kişiler sevdikleri şarkıları cd ya da usb aygıtı ile yanlarında getirebilirler. Canlı müzik ve DJ talepleri olursa ekstra ücretler ödenmesi gerekecektir. Yine aynı şekilde fotoğraf ve video çekimi, lazer gösterisi, özel süsleme, oryantal show ve rehberlik hizmetleri de ekstra ücrete tabidir. Ancak bu hizmetlerin firmadan alınması şart değildir, arzu eden müşteriler bu ekstraları dışarıdan kendileri de temin edebilirler.
2 saatten fazla süren yemekli turlarda yemek molası Beykoz koyunda verilir. Bu koyun seçilmesinin nedeni dalga almayan sakin bir yer olmasıdır. Boğazda tekne kiralama organizasyonu süresince boğazda gezilecek olan yerleri belirtmek gerekirse Avrupa yakasında Beşiktaş ile Yeniköy kıyıları, Anadolu yakasında da Üsküdar ile Beykoz arasında kalan kıyılar düşük seyir hızında gezilmektedir. Hareket ve bitiş noktası olarak bu alanlar içinde kalan ücretsiz alım yerleri kullanılır. Marina, iskele vb. ücretleri yerlerin kullanılmasını isteyen müşteriler buralardaki ücreti ödemekle yükümlüdürler. Daha uzak mesafedeki yerlerden hareket ve bitiş yapılmasını isteyen müşterilerin de ilave ücretler ödemeleri gerekecektir.
Rezervasyon yaptırmak için ön koşul organizasyon için ödemeniz gereken toplam ücretin yarısının kaparo olarak firmaya gönderilmesidir. Kaparo ödemesini almadan kesinlikle rezervasyon yapmıyorlar. Ödemeyi firmanın ofisine giderek elden yapabilir ya da sitelerinde yazılı olan banka hesabına eft/havale yolu ile gönderebilirsiniz. Sadece 35 gün öncesinden iptal edilen turlar için kaparo ödemesi geri iade edilir. 35 günden daha az sürede iptal edilen turlar için kaparo ödemesinin geri iadesi söz konusu değildir. Rezervasyon yaptırmak için aceleci davranmalı, beğendiğini tekne ya da yatı müsait durumda bulmak için mümkün olan en kısa süre içinde firma ile iletişim kurmalısınız. Unutmayın, teknekiralama.net sitesinde ihtiyacınız olan her şey var! Hem de son derece makul ücretler karşılığında..
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