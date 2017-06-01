BIST 100 endeksi günü yüzde 0,18 azalışla 97.365,79 puandan kapattı.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi yüzde 0,18 azalışla 97.365,79 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 175,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,31 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,2 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,57 ile spor oldu.



Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi yoğunlaşan kar satışlarının etkisiyle 96.876,17 puana gerilese de 97.000 puanın üzerinde dengelendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,18 düşüşle 97.365,79 puandan tamamladı.



Analistler yarın yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ÜFE, ABD tarım dışı istihdam ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, tarihi zirve konumundaki 98.795'in ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.