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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 yükselişle 88.249,08 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 772,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,65, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 2,81 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 6,07 ile madencilik oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 87.316,37 puana kadar gerilese de TL'deki değer kazancının desteğiyle alış ağırlıklı hareket ederek 88.386,49 puanı gördü. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 artışla 88.249,08 puandan tamamladı.
Analistler, yarın yurt içinde veri akışının zayıf olacağını, yurt dışında ise Almanya'da cari işlemler dengesi, ABD'de işsizlik başvuruları ve toptan eşya satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Bilanço sezonu dolayısıyla şirket bazlı hareketliliklerin öne çıkacağını belirten analistler, BIST 100 endeksinde, 86.500 seviyesinin destek, 88.600 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #piyasalar #BIST 100
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