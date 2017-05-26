Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kaybederek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 97.314,42 puandan girdi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 398,53 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,17 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,16 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,15 ile tekstil, deri oldu.



Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 98.000 sınırına kadar çıksa da bu seviyelerde tutunamadı ve düşüşe geçti.



Analistler, öğleden sonra, İtalya'da bugün başlayan G7 Zirvesi'nden gelecek haberler ile ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 96.400'ün destek, 97.700 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.