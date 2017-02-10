Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 88.921,05 puandan girdi.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 90,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyarı lira olarak gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,19 değer kaybetti. En fazla kazandıran sektör endeksi yüzde 1,14 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,26 ile madencilik oldu.

Hafta başından bu yana etkili olan pozitif görünümünü haftanın son işlem gününe de taşıyan BIST 100 endeksi, en yüksek 89.370,08 puanı görmesinin ardından günün ilk yarısında 88.800-89.000 dar bandında dengelendi.



Analistler, öğleden sonra, ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, küresel pay piyasalarında artan risk iştahının etkisiyle yurt içinde de iyimserliğin devam ettiğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.500 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, olası düşüşlerde ise 87.300 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.