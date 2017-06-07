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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 98.594,38 puandan girdi.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 98.594,38 puandan girdi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 262,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,68 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 98.015,12 puana kadar gerilemesinin ardından etkisini artıran alımlarla yükselişe geçti ve 98.704,56 puana kadar çıktı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, dolayısıyla piyasalarda iç dinamiklerin ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumunda olan 99.278 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #piyasalar #bist
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