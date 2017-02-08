Borsa İstanbul Genel Müdürü Osman Saraç görevinden ayrıldı mı?
Borsa İstanbul Genel Müdürü Osman Saraç görevinden ayrıldı mı?
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Borsa İstanbul Genel Müdürü Osman Saraç görevinden ayrıldı mı?

Borsa İstanbul Genel Müdürü Osman Saraç'ın istifası Bakanlık'tan döndü

Borsa İstanbul Genel Müdürü Osman Saraç görevinden ayrıldı mı?

Geçen yıl Nisan ayında yeniden yapılanma kapsamında Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine getirilen Osman Saraç'ın yönetime sunduğu istifa kabul edilmedi.

Bir süredir yönetimle anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen Saraç'ın istifası, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan veto yedi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Osman Saraç, BloombergHT'ye "Sayın Bakanımızın bilgisi dahilinde görevimin başındayım" açıklamasında bulundu. Konuya ilişkin olarak Borsa İstanbul'un internet sitesinde de yer alan haber daha sonra yayından kaldırıldı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #borsa istanbul #osman saraç #nurettin canikli #Naci ağbal
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