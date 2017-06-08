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Borsa İstanbul'un genel müdürü değişti

Borsa İstanbul'da Genel Müdürlüğe Halk Yatırım Genel Müdürü Çetinkaya getirildi.

Borsa İstanbul'un genel müdürü değişti

Borsa İstanbul'da Genel Müdürlüğe Halk Yatırım Genel Müdürü Çetinkaya getirildi.

Reuters'in haberine göre; Borsa İstanbul'un bugün yapılan Olağan Genel Kurulunda Genel Müdür Osman Saraç ayrılırken, yerine Halk Yatırım Genel Müdürü Murat Çetinkaya atandı.

Murat Çetinkaya kimdir?

1970 yılında Ankara'da doğdu. TED Ankara Kolejini bitirdi (1988); Orta Doğu Teknik Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliğinden mezun oldu (BSc,1992). T.C. Ziraat Bankası AŞ Bankacılık Okulunu bitirdi (1993) ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü-Bankacılık anabilim dalında yüksek lisans yaptı (BA,2001). T.C. Ziraat Bankası AŞ Fon Yönetimi Müdürlüğünde başladığı meslek hayatını, Tekstilbank AŞ Hazine Müdür Yardımcısı ve Diler Yatırım Bankası AŞ Hazine Müdürü olarak devam ettirdi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #borsa istanbul #osman saraç #Murat Çetinkaya
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