Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 605 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 605 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 607 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.

Borsanın en değerli şirketi 33 milyar 448 milyon 494 bin 620 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 32 milyar 508 milyon lira ile Garanti Bankası, 31 milyar 120 milyon lira ile Akbank takip etti.



Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:

KOC HOLDING 33.448.494.620 T. GARANTI BANKASI 32.508.000.000 AKBANK 31.120.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 23.039.846.400 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 21.630.000.000 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 20.702.000.000 HACI OMER SABANCI HOLDING 18.832.928.283 EREGLI DEMIR CELIK 18.095.000.000 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 18.095.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 17.541.864.960 DENIZBANK A.S. 14.922.450.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 14.823.447.320 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 14.773.175.999 FINANSBANK 14.280.000.000 ARCELIK 13.960.544.715 ASELSAN 12.060.000.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 11.820.000.000 T HALK BANKASI A.S. 11.750.000.000 EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.248.000.000 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 10.975.000.000