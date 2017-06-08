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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla toplam piyasa değeri 759 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları ise şöyle: Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 41.538.010.059 1,58 Garanti Bankası 40.026.000.000 1,10 Akbank 38.080.000.000 1,12 İş Bankası (C) 31.544.789.700 0,84 Turkcell 26.268.000.000 1,59 Enka İnşaat 24.610.000.000 1,14 Tüpraş 24.528.560.640 3,35 Ereğli Demir Celik 22.575.000.000 1,48 Aselsan 21.900.000.000 5,56 Türk Telekom 21.875.000.000 6,30 Sabancı Holding 21.811.918.022 0,92 Bim Mağazalar 19.233.060.000 9,14 Yapı ve Kredi Bank. 19.040.084.624 0,69 Arçelik 17.663.535.279 2,93 T. Halk Bankası 15.975.000.000 0,70 Vakıflar Bankası 15.950.000.000 0,77 Ford Otosan 14.696.110.800 4,94 Tofaş Oto. Fab. 14.590.000.000 5,20 Anadolu Efes 12.232.894.734 1,26 Emlak Konut GMYO 11.210.000.000 1,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


Kaynak: AA
Etiketler; #BIST 100 #BIST Şirketleri #Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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