İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi
Korkunç kaza: Ölüler var
Korkunç kaza: Ölüler var

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 761 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da, gün sonu itibarıyla işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 761 milyar lira olarak hesaplandı. Piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 42.070.548.650 1,60 Garanti Bankası 39.984.000.000 1,10 Akbank 38.040.000.000 1,12 İş Bankası (C) 31.634.789.100 0,85 Turkcell 26.246.000.000 1,59 Enka İnşaat 24.610.000.000 1,14 Tüpraş 24.541.081.600 3,35 Ereğli Demir Celik 22.435.000.000 1,48 Aselsan 21.860.000.000 5,55 Sabancı Holding 21.852.726.101 0,92 Türk Telekom 21.770.000.000 6,27 Bim Mağazalar 19.308.960.000 9,17 Yapı ve Kredi Bank. 18.996.614.111 0,69 Arçelik 17.636.506.151 2,93 Vakıflar Bankası 15.975.000.000 0,77 T. Halk Bankası 15.900.000.000 0,70 Ford Otosan 14.822.438.400 4,98 Tofaş Oto. Fab. 14.750.000.000 5,26 Anadolu Efes 12.280.263.155 1,26 Emlak Konut GMYO 11.248.000.000 1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com alınmıştır.)


Kaynak: AA
Etiketler; #Borsa şirketlerinin piyasa değeri #BIST Şirketleri #BIST 100
banner863
Önceki Haber
Futbol: 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası
Sonraki Haber
İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.