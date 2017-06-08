Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 761 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'da, gün sonu itibarıyla işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 761 milyar lira olarak hesaplandı. Piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:



Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 42.070.548.650 1,60 Garanti Bankası 39.984.000.000 1,10 Akbank 38.040.000.000 1,12 İş Bankası (C) 31.634.789.100 0,85 Turkcell 26.246.000.000 1,59 Enka İnşaat 24.610.000.000 1,14 Tüpraş 24.541.081.600 3,35 Ereğli Demir Celik 22.435.000.000 1,48 Aselsan 21.860.000.000 5,55 Sabancı Holding 21.852.726.101 0,92 Türk Telekom 21.770.000.000 6,27 Bim Mağazalar 19.308.960.000 9,17 Yapı ve Kredi Bank. 18.996.614.111 0,69 Arçelik 17.636.506.151 2,93 Vakıflar Bankası 15.975.000.000 0,77 T. Halk Bankası 15.900.000.000 0,70 Ford Otosan 14.822.438.400 4,98 Tofaş Oto. Fab. 14.750.000.000 5,26 Anadolu Efes 12.280.263.155 1,26 Emlak Konut GMYO 11.248.000.000 1,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com alınmıştır.)