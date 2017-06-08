Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 31,24 32,48 -3,82 Ülker Bisküvi 19,81 20,16 -1,74 Metro Holding 1,19 1,21 -1,65 Tekfen Holding 8,58 8,72 -1,61 GSD Holding 0,65 0,66 -1,52 Doğan Holding 0,73 0,74 -1,35 Türk Hava Yolları 7,33 7,42 -1,21 Vestel 6,82 6,90 -1,16 Logo Yazılım 57,25 57,90 -1,12 Trabzonspor Sportif 2,67 2,70 -1,11 Ayen Enerji 4,26 4,30 -0,93 Türk Traktör 79,70 80,35 -0,81 Türk Telekom 6,22 6,27 -0,80 Albaraka Türk 1,29 1,30 -0,77 Kordsa Global 8,52 8,58 -0,70 Ege Endüstri 238,90 240,50 -0,67 Garanti Bankası 9,52 9,58 -0,63 Net Turizm 1,81 1,82 -0,55 Brisa 7,40 7,44 -0,54 Anadolu Cam 3,71 3,73 -0,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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